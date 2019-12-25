Снегопад в Петербурге убирали почти 900 единиц спецтехники

На улицы вышли 1,2 тысяча дворников.

В среду, 23 декабря, в пресс-службе комитета по благоустройству сообщили, что на улицы Петербурга вышли почти 900 единиц техники и 1,2 тысячи дворников на уборку дорог от снегопада.

К трем часам дня высота снежного покрова превысила 3 сантиметра. Дорожники будут работать всю ночь, собранный снег доставят на снегоприемные и снегоплавильные пункты. О снегопаде предупредили заранее, поэтому в качестве превентивных мер улицы были обработаны солевыми растворами. Сейчас для ликвидации скользкости улицы посыпаются песко-соляной смесью. Кроме того, для уборки внутриквартальных территорий были задействованы около 7 тысяч дворников.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга спальные районы засыпают реагентами.

Фото: Piter.TV