Снегопад в Петербурге: лучшие фото, последние новости

В Петербурге продолжается аномальный снегопад. Piter.TV публикует последние новости о снегопаде в Петербурге, самые красивые видео и фото, а также прогноз погоды на 6 февраля.

В Петербурге не прекращается постоянный снегопад. Он начался еще в воскресенье, 4 февраля, и продолжался весь понедельник, 5 февраля. Результатом аномальных осадков стали красивые виды города, попавшие на фото и видео, а также серьезные проблемы с движением в Северной столице. Piter.TV собрал в одном месте всю важную информацию о снегопаде в Питере 5 февраля.

Снегопад в Петербурге, последние новости

1. Снегопад в Петербурге не связан со снегопадом в Москве. Многие россияне логически связывали разгул стихии в двух столицах. Ведь с минувших выходных снег валит и в Москве, и в Петербурге. Но эксперты объяснили, что речь идет о разных природных явлениях, а не о каком-то общем циклоне. Главный синоптик рассказал, сколько еще снега обрушится на Петербург. По словам Александра Колесова, непогода в нашем городе не прекратится. Только во вторник, 6 февраля, до Питера доберется "московский циклон". Снижения уровня осадков в ближайшие 24 часа ожидать не стоит. Наоборот, на город выпадет еще от 14 до 18 сантиметров снежного покрова.

2. А пока что выпавший снег подсчитали. Оказалось, что за сутки в Северной столице выпала треть месячной нормы осадков. Эту информацию в полдень озвучил все тот же главный синоптик город. Судя по тому, что весь день после этого, снег не прекращал падать, к полуночи на город может выпасть еще одна треть месячной нормы.

3. Дорожники работают, не покладая рук. С ночи на дежурство в Петербурге заступили 900 специализированных снегоуборочных машин. Вместе с ними на дежурство вышли 600 дворников. А в середине рабочего дня горожане получили забавную новость. На "Черной речке" чиновники очищают территорию города от снежных осадков. Сотрудники администрации Приморского района взялись за лопаты и метлы, чтобы помочь горожанам.

4. А еще снегопад помог "Водоканалу" поставить собственный рекорд. В Петербурге утилизировали миллионный куб снега. Мы же рассказали, как происходит утилизации снежных отходов в городе на Неве.

Снегопад в Петербурге, фото и видео

Петербуржцы со вчерашнего дня публикуют фото и видео заснеженного города. Некоторые из них выглядят прекрасно, а некоторые - пугают. Piter.TV предлагает свою подборку в честь самого снежного дня в истории Петербурга за эту зиму.

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