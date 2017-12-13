Снег спровоцировал множество ДТП по Петербургу

Автомобилисты снова отмечают день жестянщика.

18 января петербуржцы вновь оказались не готовы к выпадению осадков. Водители снова пренебрегли гололедицей и снегопадом, в результате чего в городе произошло множество ДТП. С Самого утра по всему городу стоят побитые машины, некоторые лежат на крыше, некоторые выбросило с дороги.

Утром в Парголово водитель маршрутки не справился с управлением и загнал свой транспорт на бордюр. Как оказалось, разъехаться не смогли такси 063 и ВАЗ-2111.

Также сложная ситуация наблюдается на пересечении Дальневосточного и Зольной в сторону Новочеркасской. Очевидцы сообщают, что пробке быть.

В это же время на Новосмоленской набережной ДТП заняло две полосы. Водители рассказывают, что аварию приходится объезжать по встречке.

Напомним, ранее Pite.tv сообщал, что на севере Петербурга иномарка легла на крышу.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург