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nadiputintseva
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На севере Петербурга иномарка легла на крышу

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Причиной аварии стала непогода и превышение скорости.

Первая половина дня 18 февраль из-за снега выдалась неудачной для петербургских водителей. Так, на  Комендантском проспекте, 140 на крышу перевернулась легковушка.

Как сообщают читатели Piter.tv , водитель превысил скоростной режим на крутом повороте, не справился с управлением и улетел на обочину. Пользователи соцсетей также отметили, что на данном участке дороги нужно быть осторожным. На видо можно заметить, что проезд покрыт слоем снега. В перевернутой машине никого нет, а рядом стоит еще один автомобиль. Вероятно, пострадавшего доставили в больницу. Служб нет. 

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео: Piter.tv 

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Теги: видео дтп , видео с места происшествия , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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