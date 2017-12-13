На севере Петербурга иномарка легла на крышу

Причиной аварии стала непогода и превышение скорости.

Первая половина дня 18 февраль из-за снега выдалась неудачной для петербургских водителей. Так, на Комендантском проспекте, 140 на крышу перевернулась легковушка.

Как сообщают читатели Piter.tv , водитель превысил скоростной режим на крутом повороте, не справился с управлением и улетел на обочину. Пользователи соцсетей также отметили, что на данном участке дороги нужно быть осторожным. На видо можно заметить, что проезд покрыт слоем снега. В перевернутой машине никого нет, а рядом стоит еще один автомобиль. Вероятно, пострадавшего доставили в больницу. Служб нет.

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео: Piter.tv