За воскресенье в Петербурге разбились два автомобиля "Яндекс.Такси"

Виновниками аварий были признаны таксисты.

4 марта в Санкт-Петербурге произошла вторая аварии с участием "Ядекс.Такси". Как сообщают очевидцы, легковушка влетела в припаркованный грузовик.

Известно, что ДТП случилось около дома 52 по проспекту Славы. В результате столкновения у машины срезало пассажирское кресло до середины крыши. К счастью, водитель ехал один.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Вероятно, травмы получил водитель. О других пострадавших не сообщается.

Напомним, рано утром на Пулковском шоссе случилось еще одно ДТП по вине таксомотора той же компании. Как рассказала пассажирка, таксист медлил на развороте и в них на скорости врезалась машина. Девушка отметила, что водитель видел помеху, но все равно продолжал поворачивать.

После столкновения такси и Camry раскидало в разные стороны дороги. Виновник аварии вышел из машины сам. Там он выслушал о себе много "хорошего" от других водителей. Два пассажирки ударились головой. Одну доставили в больницу.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург