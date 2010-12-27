"Яндекс. Такси" с пассажиром на борту столкнулся с ВАЗом на Маршала Жукова

На месте происшествия работали медики скорой помощи.

Ночью 18 марта в Кировском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на пересечении проспекта Маршала Жукова и дороги на Турухтанный остров "Яндекс. Такси" столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ. В сети появилась фотография с места происшествия.

На момент столкновения в салоне такси сидела девушка. На месте аварии работала скорая помощь. О состоянии пострадавших ничего неизвестно.

Причиной аварии мог стать неисправный светофор. Очевидцы рассказали, что ВАЗ не пропустил такси на перекрестке. На снимке видно, что машины столкнулись около пешеходного перехода, перед светофором. Перевозчик от "Яндекса" сильно пострадал. У авто снесло переднюю часть.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург