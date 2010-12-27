  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Два водителя пострадали в результате ночного ДТП в Ленобласти
Сегодня, 18:14
130
TretyakovaS

Два водителя пострадали в результате ночного ДТП в Ленобласти

0 0

Авария произошла недалеко от Соснового Бора.

В ночь на 16 марта в Сосновом Бору столкнулись автомобили "Ниссан" и "Ситроен". Об этом сообщают очевидцы. 

По предварительным данным, водитель "японца" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. 

Второй водитель пострадал не так сильно, но ему также потребовалась госпитализация. 

Очевидцы рассказывают, что в салоне одного из автомобилей ехала собака породы чихуа-хуа. Несмотря на отсутствие ремня безопасности, четвероногий пассажир не пострадал. Свидетели ДТП забрали животное, чтобы передать родственникам владельца. 

Фото: ВКонтакте/Мой Сосновый Бор

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий