Смотрящий за "Крестами" получил 11 лет строгого режима в Петербурге

Денис Сван признан виновным в создании ячейки и вымогательствах.

Суд Санкт-Петербурга приговорил Дениса Квициани* к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации экстремистской ячейки и финансировании ее деятельности. Дополнительно ему запрещено в течение 5 лет участвовать в работе общественных организаций.

По данным следствия, Квициани* действовал с 2006 по 2019 год как на территории России, так и в Абхазии. В 2019 году, находясь в СИЗО "Кресты", он получил статус "положенца" от вора в законе Давида Чачибаи и контроль над зонами влияния в ряде исправительных колоний Петербурга и Ленинградской области.

Подсудимый свою вину не признал. Защита настаивала на оправдании, однако суд счел доказательства достаточными для вынесения приговора.

*Внесен список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"