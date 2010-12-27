Все желающие могут направить свои замечания почтовым отправлением по адресу комитета.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что власти Петербурга обсудят новую территориальную схему обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству города.

Отмечается, что петербуржцы тоже смогут поучаствовать в обсуждениях. Горожане могут направить свои замечания почтовым отправлением по адресу комитета. Отмечается, что петербуржцам необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также почтовый адрес и номер телефона.

Напоним, что согласно законодательству, в городах федерального значения не должны складировать и хранится мусор, а необходимо договариваться о захоронении отходов с соседними регионами.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге решили начать мусорную реформу в 2020 году.

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