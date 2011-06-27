Смольный выписал более 800 штрафов за посторонние граффити на зданиях

Нейросети "Городовой" выявили сотни нарушений граффити на фасадах и заборах.

В Петербурге с начала 2025 года составлено более 800 постановлений за посторонние графические изображения на зданиях, заборах и торговых объектах, выявленных нейросетевыми комплексами "Городовой", сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С января 2025 года нейросетевые комплексы "Городовой" зафиксировали более 800 случаев посторонних граффити на фасадах нежилых зданий, ограждениях и объектах торговли. Для сравнения, за полгода 2024 года было выявлено чуть более 130 нарушений.

Рост количества постановлений связан с оптимизацией 186 маршрутов инспекций, составленных на основе обращений горожан, отмечают в ГАТИ.

Штраф назначается только при повторном нарушении через несколько недель. В инспекции отмечают, что в ряде случаев нарушения устраняются добровольно после первого фиксирования, до повторного наложения штрафа.

Фото: ГАТИ