КГИОП проводит общественное обсуждение по сносу домов ради строительства ВСМ и Большого Смоленского моста

На данный момент снос по закону запрещен.

КГИОП разместил для общественного обсуждения проект корректировки закона Петербурга, который позволит разрешить снос зданий для строительства двух инфраструктурных объектов. Речь идет о высокоскоростной железнодорожной трассе Москва - Петербург и развязке Большого Смоленского моста.

Комитет по охране памятников предложил ввести "особый режим". Корректировки внесут в закон Петербурга № 820-7 "О границах зон охраны...", сообщили в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Речь идет об исторических зданиях на Лиговском проспекте (Кокоревы склады) и проспекте Обуховской Обороны. Пока изменения не внесли в законопроект, сносить здания нельзя.

Общественные обсуждения по законопроекту завершатся 28 февраля.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Форфоровском посту могут снести 6 зданий ради строительства скоростной железной дороги.

Фото: КГИОП