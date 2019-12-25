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КГИОП проводит общественное обсуждение по сносу домов ради строительства ВСМ и Большого Смоленского моста
Сегодня, 17:25
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КГИОП проводит общественное обсуждение по сносу домов ради строительства ВСМ и Большого Смоленского моста

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На данный момент снос по закону запрещен.

КГИОП разместил для общественного обсуждения проект корректировки закона Петербурга, который позволит разрешить снос зданий для строительства двух инфраструктурных объектов. Речь идет о высокоскоростной железнодорожной трассе Москва - Петербург и развязке Большого Смоленского моста.

Комитет по охране памятников предложил ввести "особый режим". Корректировки внесут в закон Петербурга № 820-7 "О границах зон охраны...", сообщили в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Речь идет об исторических зданиях на Лиговском проспекте (Кокоревы склады) и проспекте Обуховской Обороны. Пока изменения не внесли в законопроект, сносить здания нельзя. 

Общественные обсуждения по законопроекту завершатся 28 февраля. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Форфоровском посту могут снести 6 зданий ради строительства скоростной железной дороги. 

Фото: КГИОП

 

Теги: кгиоп, снос зданий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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