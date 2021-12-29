Смольный выделит 448 млн рублей на развитие инфраструктуры садоводств

Такое решение приняли на заседании городского правительства.

Во вторник, 25 января, на заседании петербургского правительства приняли решение, что в текущем году из бюджета выделят 448 млн рублей на развитие инфраструктуры садоводств.

По словам губернатора Александра Беглова, в садоводствах летом отдыхает практически половина петербуржцев – 2,5 миллиона человек, а некоторые проживают там постоянно, поэтому важно обеспечить условия для нормального проживания. Градоначальник поручил Управлению по развитию садоводства и огородничества Петербурга отреставрировать инженерную и дорожную инфраструктуру садоводств.

Помимо этого особое внимание уделяют организации медицинского обслуживания садоводов: в прошлом году в крупных садоводствах работали 42 врачебные амбулатории, бесплатную медицинскую помощь получили порядка 75 тыс. петербуржцев

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