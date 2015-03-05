Смольный выделил более 60 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов

В пятницу, 4 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий на создание и модернизацию рабочих мест для инвалидов.
Так, на социально значимых предприятиях создадут полноценные места для людей с инвалидностью. На полученные средства также улучшат уже существующие места для трудоустройства инвалидов и модернизируют инфраструктуру для их доступа на работу.
Всего планируют выделить более 60 млн рублей на конкурсной основе.
Отмечается, что за последние три года создано и улучшено почти 700 рабочих мест.
Фото: Piter.tv
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