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Смольный выделил более 60 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов
Сегодня, 17:33
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Смольный выделил более 60 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов

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Субсидии предоставят предприятиям на конкурсной основе.

В пятницу, 4 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий на создание и модернизацию рабочих мест для инвалидов.

Так, на социально значимых предприятиях создадут полноценные места для людей с инвалидностью. На полученные средства также улучшат уже существующие места для трудоустройства инвалидов и модернизируют инфраструктуру для их доступа на работу.

Всего планируют выделить более 60 млн рублей на конкурсной основе. 

Отмечается, что за последние три года создано и улучшено почти 700 рабочих мест.

Фото: Piter.tv

Теги: рабочие места для инвалидов, смольный, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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