Смольный выделил 1,4 млрд рублей на жилье для молодых семей

Социальные выплаты уже получила 406 семья.

В 2019 году петербургские молодые семьи получат 1 миллиард 400 миллионов рублей на покупку квартир. Деньги выделяются из бюджета в рамках целевой программы "Молодежи — доступное жилье". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках реализации программы оператор исполнил план на 66%, предоставив социальные выплаты 406 семьям, на сумму более 926 миллионов рулей. Помимо этого, 300 миллионов рублей планируется выделить по программе "Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге". На данный момент проект реализован на 58% – социальные выплаты предоставили 351 семье, на сумму более 173 миллионов рублей.

В Смольном также рассказали, что программа по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ уже в 2019 году уже выполнен на 100% – оператор выдал 327 свидетельств на сумму более 860 миллионов рублей.

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