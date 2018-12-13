В Купчино ввели в эксплуатацию два долгостроя

В ближайшее время владельцы получат свои квартиры.

Во Фрунзенском районе Петербурга введены в эксплуатацию два долгостроя. Объекты считались проблемными в течение 18 лет. В 2015 году работы прекратились из-за нехватки финансирования. В результате стройку пришлось "заморозить".

Речь идет о здании по Будапештской улице. Территория жилого комплекса составляет 12 тысяч квадратных метров. Петербуржцы получат там 247 квартир. На данный момент разрешающие документы подписаны службой Государственного строительного надзора и экспертизы.

Чиновники рассказали, что проектная документация выполнена, а также перезаключены договоры с инженерными ведомствами и контракты с долевыми участниками.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленинградской области появится Аварийная Экологическая Служба.

Фото: Piter.tv