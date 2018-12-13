В Ленинградской области появится Аварийная Экологическая Служба

Сформировать службу планируется на базе лаборатории "Леноблэкоконтроль" комитета государственного экологического надзора. Сообщить о происшествии можно будет по единому номеру "112".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал предложение о введении Аварийной Экологической Службы регионального комитета государственного экологического надзора, представленное на совещании руководителей органов исполнительной власти.

Области необходимы специальные службы, которые бы занимались ликвидацией локальных случаев разлива нефти или ртути. Мы предлагаем создать службу, которая будет заниматься такими "бытовыми" случаями, как, например, разбитый дома градусник. Несмотря на относительно небольшие масштабы происшествий, опыт показывает, что жители нуждаются в аварийной службе такого характера. сказал глава региона

АЭС Ленинградской области будет заниматься решением задач экологического характера, не относящихся к чрезвычайным ситуациям — ликвидацией разливов нефтепродуктов и паров ртути, контролем уровня радиационного загрязнения социальных объектов.



Сформировать службу планируется на базе лаборатории "Леноблэкоконтроль" комитета государственного экологического надзора. Сообщить о происшествии можно будет по единому номеру "112".

Источник: пресс-служба региона