Экологические аварийные службы Петербурга приняли 896 обращений за февраль

Специалисты 149 раз выезжали на аварийные ситуации.

В минувшем феврале экологическая аварийная служба Петербурга ГУП "Экострой" приняла 896 обращений от горожан. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию специалисты 149 раз выезжали на аварийные ситуации и обследования после ликвидации. Только в последнюю неделю февраля экологи приняли 198 обращений и сделали 33 выезда.

За месяц на утилизацию вывезли более 114 кг ртутьсодержащих и 15 кг химических отходов, почти 2 кг ртути, 382 люминесцентных лампы, 10 медицинских ртутных термометров, источник ионизирующего излучения и 13,6 кг батареек. Специалисты также замеряли воздух после разлива из разбитых термометров, вывезли кучу бесхозных люминесцентных ламп, найденных у леса в Сестрорецке. Ртутьсодержащие отходы в большом количестве находили в Центральном районе города, у вскрытого экобокса на Пушкинской улице, в Колпино.

Дудергофский канал вновь заволокло мыльными облаками.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Экострой"