Смольный выдаст льготные займы до 5 млн начинающим предпринимателям

Размер вознаграждения при предоставлении поручительства начинающим предпринимателям снизили с 0,75 до 0,5%

В Петербурге власти города расширили условия финансовой поддержки для самозанятых и предпринимателей, которые зарегистрировали свою деятельность не более 12 месяцев назад. Об этом 23 октября, в субботу, сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса разработали новые механизмы по предоставлению льготных займов без залогового обеспечения.

По словам Беглова, создание благоприятных условий и содействие развитию предпринимательства — одно из ключевых направлений политики городского правительства. Для нас важно и дальше сохранять живой диалог между бизнесом и властью.

Так, начинающие предприниматели смогут получить займы в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей по процентной ставке в 5% годовых. Залоговое обеспечение потребуется в случае, если сумма займа превышает 500 тыс. рублей. Также размер вознаграждения при предоставлении поручительства начинающим предпринимателям снизили с 0,75 до 0,5%

Самозанятым петербуржцам готовы выдать займ от 50 до 500 тыс. рублей. Они могут взять деньги на срок от 3 месяцев до двух лет с процентной ставкой в 3% годовых. Фонд также потребует заголовое обеспечение, только если размер займа составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее Смольный еще думает над введением в Петербурге нерабочей недели. В настоящее время администрация города обсуждает поправки в "антиковидное" постановление № 121.

Фото: Piter.tv