КГА выдал градплан для реконструкции вестибюля станции метро "Фрунзенская"

Реконструкцию начнут в середине 2022 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал градостроительный план земельного участка для реконструкции вестибюля станции метро "Фрунзенская". Речь идет об участке, находящегося по адресу: Московский проспект, 71. Информация об этом появилась на сайте КГА.



Реконструкцию должны начать в 2022 году. Вместо небольшого вестибюля, на месте входа в метро появится новый пятиэтажный комплекс площадью более 61 тысячи квадратных метров. У здания также будет два подземных яруса.

План работ по реконструкции и строительству создает компания ООО "Архитектурное Бюро А.С.+". Полностью завершить работы планируют к середине 2026 года. Подробнее про реконструкцию вестибюля станции метро мы рассказывали здесь.

Фото: скриншот проектной документации, опубликованный Градостроительным советом