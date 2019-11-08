  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный выбрал магистрали для будущих выделенных полос для общественного транспорта
Сегодня, 9:45
113
nastya960

Смольный выбрал магистрали для будущих выделенных полос для общественного транспорта

0 0

На данный момент документация готова, ожидается финансирование.  

Смольный выбрал семь участков магистралей, где разместят выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Полоса для автобусов появится на проспекте Маршала Блюхера на участке от Лабораторной улицы до проспекта Энергетиков. Следующий запланированный участок – Ленинский проспект. Три года назад там была сделана полоса от проспекта Героев до проспекта Народного Ополчения, теперь проезд продлят до Московского проспекта и до Народной улицы. Так получится соединить два района города.

На данный момент документация готова, ожидается финансирование.  

Фото: "Петербургский дневник"; Piter.TV

Теги: выделенные полосы, магистрали, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии