Смольный так и не отдал Конюшенное ведомство "за 1 рубль"

Власти Петербурга крайне своеобразно пытаются решить проблему памятников культурного наследия, которые уже многие годы находятся фактически в аварийном состоянии. Одним из таких, показательных случаев является комплекс зданий Главных императорских конюшен, более известный под названием "Конюшенное ведомство".

История с попытками реставрации этого массива строений началась еще в начале нулевых. Проекты, инвестиционные предложения, планы по реставрации были самыми разными. В какой-то момент дело вообще дошло до обращения городских архитекторов и общественников к президенту России, Владимиру Путину с тем, чтобы глава государства взял под личный контроль судьбу архитектурного ансамбля.

С тех пор проектов по реставрации Императорских конюшен с начала нулевых было множество. Но все они по тем или иным причинам не достигали хоть сколько-то значимых результатов. При этом здания комплекса планомерно разрушались.

В итоге, в апреле этого года пошли активные слухи о том, что Смольный включит Императорские конюшни в программу аренды "1 рубль за квадратный метр", и найдет таким образом инвестора, который вложится в восстановление комплекса, превратив его в некое доходное предприятие с сохранением исторического облика.

К слову, инвесторы под такой проект довольно быстро нашлись. Это оказалась фирма "Киевская площадь". Тогда же, в апреле, представители этой компании обратились к профильным чиновникам городской администрации с предложением взять объект в аренду на 49 лет.

Однако, сначала в Смольном стали говорить о том, что пока оценочная стоимость работ по реставрации и по состоянию Императорских конюшен не проведена, рассуждать о подобного рода сделках рано. А потом предложение "Киевской площади" вообще как-то забылось.

Самое интересное, что невзирая на все слухи и даже конкретные предложения, Конюшенное ведомство до сих пор не внесено в списки программы "Рубль за метр". И все это несмотря на явно плачевное состояние памятника архитектуры.

Здесь важно понимать, что город, судя по многочисленным заявлениям чиновников не имеет достаточных средств для реставрации очень многих архитектурных объектов и в том числе Главных императорских конюшен. А значит, под подобного рода программы нужен крупный инвестор. Но как раз инвесторам Смольный в какой-то момент перестает доверять и отказывается от ранее достигнутых первоначальных договорённостей по реставрации комплекса и по его дальнейшему коммерческому использованию. В то же время памятники культуры продолжают разрушаться и "висеть" на городском балансе репутационной и финансовой проблемой.

Хотя бы часть комплекса Императорских конюшен пыталась восстановить Санкт-Петербургская епархия. При этом первые запросы от Церкви шли еще в 2017 году, и тогда Смольный вроде бы шел навстречу.

Епархия, чтобы было понятно, претендовала на безвозмездное пользование и реставрацию храма Образа Спаса Нерукотворного и прилегающих помещений. Всего речь шла про примерно 1800 квадратных метров. Интересно, кстати, и то, что кроме епархии эта часть Императорских конюшен особо никому не была нужна. В этом пространстве фактически невозможно открыть "апарт-отель" или бутик. Граждане города могли бы попросту не оценить настолько "смелый" бизнес-план. Но и здесь в какой-то момент начались разного рода бюрократические трудности. И в итоге епархия тоже ничего не получила.

На данный момент непонятна инвестиционная стратегия Смольного: ни ресурсов, ни четких планов по использованию Императорских конюшен у городских властей, видимо, нет. Но и отдать хотя бы часть зданий, разрушающегося комплекса в аренду третьим лицам, Смольный не решается. Даже если речь идет о помещении церкви и инициативе епархии.

Впрочем, что епархиальные, что коммерческие предложения встречают от городских властей примерно одинаковый отказ. Инвесторы все менее заинтересованы входить в проекты, связанные с Императорскими конюшнями, а сам памятник постепенно превращается в руины.

Фото: ВКонтакте / КОНЮШЕННЫЙ ДВОР