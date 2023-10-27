Смольный согласовал восстановление корпусов Апраксина двора под ТК

В центре Петербурга откроется обновленный торговый комплекс в исторических корпусах Апраксина.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщил о положительном заключении по научно-проектной документации для приспособления двух корпусов Апраксина двора на Садовой улице, дома 28-30. Проект предполагает проведение реставрационных работ и преобразование зданий под современный торговый комплекс.

При этом фасады корпусов будут восстановлены с учётом исторического архитектурного облика комплекса. В проект включено воссоздание пассажа — прохода между корпусами с перекрытием стеклянной кровлей-фонарем, а также металлических навесов на чугунных колоннах вдоль фасадов. Планируется сохранить исторические дверные и оконные заполнения, что позволит сохранить внешний вид зданий в духе XIX века.

Инвестор также обязуется благоустроить прилегающую территорию и провести реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. Решение о заключении соглашения с инвестором по реконструкции корпусов было принято на рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства 20 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга безуспешно снова ищут арендаторов для 30 объектов Апраксина двора.

Фото: АО "Российский аукционный дом"