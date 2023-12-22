Смольный согласовал строительство санаторного комплекса в Солнечном

ООО "Специализированный застройщик "Ривьера Парк"" получило соответствующее заключение от КГИОП.

По информации, размещённой на сайте КГИОП, новый объект появился в посёлке Солнечное в Приморском шоссе. Строительная компания планирует возведение 14 корпусов общей площадью свыше 8 тыс. кв.м. Высота здания составит 15 метров.

ООО "Специализированный застройщик "Ривьера Парк"" получило соответствующее заключение от комитета. На данный момент на участке располагается физкультурно-оздоровительный комплекс "Солнечное".

Застройщик "Ривьера Парк" находится на рынке уже около трёх лет: его учредителем является Александр Леушин. В 2022 году компания не имела выручки, однако её прибыль составила 68 тыс. рублей. Совокупные активы компании на конец 2022 года составляют 379 млн рублей.

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Фото: Piter.TV