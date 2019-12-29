Восстановление фотозоны началось с письма петербуржца Павла Кабанова главе Петербурга Александру Беглову

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что Смольный решил не возвращать цифру 300 фотозоне "Выборгская сторона". Об этом сообщет "Петербургский дневник".

Как оказалось, соответствующие службы обратили внимание на фотозону лишь после письма петербуржца Павла Кабанова главе Петербурга Александру Беглову. Смольный принял решение вернуть к монументу букву "А" но цифру "300" решили не восстанавливать.

Отмечается, что меньше чем за сутки букву вернули на законное место. После сотрудники районной администрации отчитались перед петербуржцем и показали фотографии фотозоны.

Ранее мы сообщали о том, что школьники из Петербурга нарисуют гигантскую открытку к 8 марта.

Фото:Александр Глуз/ "Петербургский дневник"