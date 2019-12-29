Помогать им в этом будет известная петербургская художница, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Валерия Лошак.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что школьники из Петербурга нарисуют гигантскую открытку к 8 марта. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Мы рисуем".

Известно, что школьникам поможет художница и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Валерия Лошак. Открытку будут создавать несколько дней.

"На нашей открытке обязательно будут цветы. Много ярких и весенних цветов и красок", —сказано в сообщении.

Отмечается, что шестиметровый шедевр школьники начнут рисовать уже в понедельник, 2 марта.

Ранее мы сообщали о том, что нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде.

Фото:Благотворительный фонд "Мы рисуем"