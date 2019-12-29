В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что школьники из Петербурга нарисуют гигантскую открытку к 8 марта. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Мы рисуем".
Известно, что школьникам поможет художница и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Валерия Лошак. Открытку будут создавать несколько дней.
"На нашей открытке обязательно будут цветы. Много ярких и весенних цветов и красок",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что шестиметровый шедевр школьники начнут рисовать уже в понедельник, 2 марта.
Ранее мы сообщали о том, что нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде.
Фото:Благотворительный фонд "Мы рисуем"
Обсуждение ( 0 )