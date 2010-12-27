"Новокрестовскую" и "Беговую" должны привести в порядок к декабрю 2019

Петербуржцы не довольны состоянием станций.

Все недочеты на станциях метро "Новокрестовская" и "Беговая" планируют устранить к декабрю 2019 года. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

На данный момент на "Беговой" нет плитки, а также периодически не работают траволаторы. Два подъемника уже ремонтируют, а позже займутся двумя другими. На обеих станциях случались протечки. ОАО "Метрострой" занимается выявлением дефектов и их устранением.

В комитете отметили, что декабрь 2019 - это максимальный срок, когда станции должны привести в порядок. Может быть, получится сделать это раньше.

Станции зеленой ветки метрополитена открылись в мае 2018 годы. Это произошло перед Чемпионатом мира по футболу.

Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург