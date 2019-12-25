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Власти Петербурга выступили против закона о едином операторе рекламы
Сегодня, 9:26
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Власти Петербурга выступили против закона о едином операторе рекламы

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По словам вице-губернатора города Анатолия Повелия, наличие монополиста спровоцирует полную ликвидацию рынка наружной рекламы.

Смольный  не считает целесообразным принятие закона о создании единого оператора рекламы в РФ. Как сообщает "Фонтанка", власти Петербурга направили отрицательный отзыв на федеральную инициативу.

Как подчеркнул вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий, правительство города убеждено, что утверждение монополиста ведёт  к ликвидации рынка наружной рекламы. Кроме того, закон сформулирован таким образом, что в его сложно будет  внести правки посте принятия.

Кроме того, в Петербурге остались недовольны правом единого рекламного оператора на несоблюдение требований по охране памятников, а также выполнение им функций по сбору и хранению персональных данных.

Отметим, что закон о едином операторе рекламы уже прошёл первое чтение в Госдуме РФ в середине июля.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный продал часть Дома Фурмана за 193 млн рублей.

Фото: Piter.TV

 

Теги: единый оператор рекламы, законы рф, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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