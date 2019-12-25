Власти Петербурга выступили против закона о едином операторе рекламы

По словам вице-губернатора города Анатолия Повелия, наличие монополиста спровоцирует полную ликвидацию рынка наружной рекламы.

Смольный не считает целесообразным принятие закона о создании единого оператора рекламы в РФ. Как сообщает "Фонтанка", власти Петербурга направили отрицательный отзыв на федеральную инициативу.

Как подчеркнул вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий, правительство города убеждено, что утверждение монополиста ведёт к ликвидации рынка наружной рекламы. Кроме того, закон сформулирован таким образом, что в его сложно будет внести правки посте принятия.

Кроме того, в Петербурге остались недовольны правом единого рекламного оператора на несоблюдение требований по охране памятников, а также выполнение им функций по сбору и хранению персональных данных.

Отметим, что закон о едином операторе рекламы уже прошёл первое чтение в Госдуме РФ в середине июля.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный продал часть Дома Фурмана за 193 млн рублей.

Фото: Piter.TV