Смольный продал часть Дома Фурмана за 193 млн рублей

Речь идет о здании вблизи станции метро "Выборгская".

В четверг, 4 августа, стало известно, что часть здания "Дом Б. Е. Фурмана" продали на аукционе. Дом признан объектом культурного наследия, отметил вице-губернатор Валерий Пикалев.

Дом Фурмана расположен на улице Смолячкова №15-17, недалеко от станции метро "Выборгская". Объект общей площадью в 4 467 "квадратов" оценили в 107,3 млн, а продали за 193,06 млн рублей.

Чиновник пояснил, что лот – фактически обособленная нежилая аварийная часть здания. Новый собственник реконструирует ее.

Фото: Citywalls