Смольный начал просить аппараты ИВЛ у частных клиник

Медтехнику комздрав хочет приобрести в аренду.

Петербургский комитет по здравоохранению начал искать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по частным городским клиниками. Смольный просит дать медтехнику в аренду, рассказал в своем Facebook главврач станции скорой помощи в Петербурге Лев Авербах.

Как отметил Авербах, информация об этом пришла от руководства СРО "Ассоциации частных клиник", к которым обратились власти. Медик подсчитал, что поиски по частным учреждениям, считая клиники пластической хирургии, смогут дать властям порядка 100 аппаратов.

Власти, тем временем, говорили о том, что вскоре в Петербург ожидается поставка аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга. Также в самом городе намерены восстановить производство медтехники, которая сейчас в дефиците.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ежедневно производят более 125 тысяч защитных масок.

Фото: pharmadys.ru; скрин Лев Авербах / Facebook