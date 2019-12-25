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Смольный начал просить аппараты ИВЛ у частных клиник
Сегодня, 17:30
153
himif

Смольный начал просить аппараты ИВЛ у частных клиник

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Медтехнику комздрав хочет приобрести в аренду.

Петербургский комитет по здравоохранению начал искать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по частным городским клиниками. Смольный просит дать медтехнику в аренду, рассказал в своем Facebook главврач станции скорой помощи в Петербурге Лев Авербах.

Как отметил Авербах, информация об этом пришла от руководства СРО "Ассоциации частных клиник", к которым обратились власти. Медик подсчитал, что поиски по частным учреждениям, считая клиники пластической хирургии, смогут дать властям порядка 100 аппаратов.

Власти, тем временем, говорили о том, что вскоре в Петербург ожидается поставка аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга. Также в самом городе намерены восстановить производство медтехники, которая сейчас в дефиците.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ежедневно производят более 125 тысяч защитных масок.

Фото: pharmadys.ru; скрин Лев Авербах / Facebook

Теги: аппарат ивл, смольный, частная клиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 18:27

В Москве и часиные клиники встали на борьбу вируса. А у нас частные клиники почему не участвуют, почему город должен искать аппараты. Как же так?????))) Ужасно))

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