Смольный начал просить аппараты ИВЛ у частных клиник

Петербургский комитет по здравоохранению начал искать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по частным городским клиниками. Смольный просит дать медтехнику в аренду, рассказал в своем Facebook главврач станции скорой помощи в Петербурге Лев Авербах.
Как отметил Авербах, информация об этом пришла от руководства СРО "Ассоциации частных клиник", к которым обратились власти. Медик подсчитал, что поиски по частным учреждениям, считая клиники пластической хирургии, смогут дать властям порядка 100 аппаратов.
Власти, тем временем, говорили о том, что вскоре в Петербург ожидается поставка аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга. Также в самом городе намерены восстановить производство медтехники, которая сейчас в дефиците.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ежедневно производят более 125 тысяч защитных масок.
Фото: pharmadys.ru; скрин Лев Авербах / Facebook
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В Москве и часиные клиники встали на борьбу вируса. А у нас частные клиники почему не участвуют, почему город должен искать аппараты. Как же так?????))) Ужасно))