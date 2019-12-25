  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный поздравил с юбилеем президента петербургского союза архитекторов
Сегодня, 15:49
54
smirenny

Смольный поздравил с юбилеем президента петербургского союза архитекторов

0 0

Олег Романов заслуженный архитектор России, член Градостроительного совета при правительстве города, преподаватель на кафедре Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. 

На сайте Смольного опубликовали поздравление с юбилеем президента Петербургского союза архитекторов Олега Романова..Специалисту исполнилось 75 лет.

Губернатор отметил, что проекты Романова вызывают большой интерес, удостоены высоких наград на фестивалях и конкурсах. А возведенные здания получили заслуженное признание коллег и общественности. Градоначальник отметил также научно-исследовательскую работу архитектора, воспитание будущих поколений архитекторов и значительный вес мнения в градостроительных дискуссиях.  

Напомним, что среди работ Романова  – Мемориальный комплекс "Невский пятачок", концепции развития Государственного Русского музея, концепции современного использования фортов Кронштадта.

Ранее мы писали, что Смольный передал в ЗакС проект бюджета на 2021 год.

Фото: pixabay

Теги: день рождения, олег романов, президент петербургского союза архитекторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии