Смольный поздравил с юбилеем президента петербургского союза архитекторов

На сайте Смольного опубликовали поздравление с юбилеем президента Петербургского союза архитекторов Олега Романова..Специалисту исполнилось 75 лет.
Губернатор отметил, что проекты Романова вызывают большой интерес, удостоены высоких наград на фестивалях и конкурсах. А возведенные здания получили заслуженное признание коллег и общественности. Градоначальник отметил также научно-исследовательскую работу архитектора, воспитание будущих поколений архитекторов и значительный вес мнения в градостроительных дискуссиях.
Напомним, что среди работ Романова – Мемориальный комплекс "Невский пятачок", концепции развития Государственного Русского музея, концепции современного использования фортов Кронштадта.
Ранее мы писали, что Смольный передал в ЗакС проект бюджета на 2021 год.
Фото: pixabay
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