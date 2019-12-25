Смольный поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

Праздник был официально учрежден только в этом году.

Губернатор Петербурга Александр Белов поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности. Он отмечается в России 8 июля.

Особые поздравления градоначальник выразил молодоженам, которые вступают в брак. Беглов пожелал всем петербуржцам мира, обра, благополучия, любви, согласия и огромного семейного счастья.

Также глава региона напомнил о том, что семья является самой прочной основой человеческой цивилизации и ценностным приоритетом России. По словам Беглов, город старается поддерживать семьи: учреждено почетное звание "За заслуги в воспитании детей" и премия для многодетных родителей, вручаются памятные медали "За любовь и верность" юбилярам семейной жизни, расширяются меры социальной поддержки. На данный момент в Петербурге более 50 тысяч многодетных семей.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по делам ЗАГС