Комздрав получит новую партию вакцины "Спутник V" 1 февраля

Имеющегося запаса вакцины хватит на 4-5 дней.

Петербургский комитет по здравоохранению рассчитывает получить новую партию вакцины "Спутник V" в понедельник, 1 февраля. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 29 января.

По словам Лисовца, темпы поставок пока ниже обещанных, но на данный момент городу хватает имеющихся объемов. Уже поступившей вакциной получится вакцинировать петербуржцев в течение 4-5 дней текущими темпами. Всего в город поступило 105 242 комплекта вакцины, пока это количество не увеличивается.

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