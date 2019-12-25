Шляхто спрогнозировал победу Петербурга над коронавирусом

В пятницу, 29 января, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто предположил, когда именно город может справиться с пандемией. Об этом сообщили "Невские Новости".
Шляхто уверен, что пандемия отступит к марту, тогда можно будет снять все ограничения.
Мы справились со сложной ситуацией. К середине января она стабилизировалась, в конце месяца улучшилась
заметил академик.
Шляхто также уточнил, что нужно возвращаться к привычной жизни, но не забывать о безопасности, средствах СИЗ и быть острожными в поездках за границу.
Ранее мы писали, что новая партия вакцины от коронавируса поступит в Петербург 1 февраля.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Мне кажется что еще рано делать такие выводы ведь по моему мнению опасно так быстро попускать меры предосторожности. .Сейчас но чуточку дадут попуск и все люди снова также будут создавать толкучки. .Я думаю ещё очень рано спешить с выводами ..Ведь под опасностю тысячи людей. .Столько времени прошло уже целый год а луче нету ..