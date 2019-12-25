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Шляхто спрогнозировал победу Петербурга над коронавирусом
Вчера, 22:53
132
smirenny

Шляхто спрогнозировал победу Петербурга над коронавирусом

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По мнению академика пандемия отступит в марте.

В пятницу, 29 января, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто предположил, когда именно город может справиться с пандемией. Об этом сообщили "Невские Новости".

Шляхто уверен, что пандемия отступит к марту, тогда можно будет снять все ограничения. 

Мы справились со сложной ситуацией. К середине января она стабилизировалась, в конце месяца улучшилась

заметил академик. 

Шляхто также уточнил, что нужно возвращаться к привычной жизни, но не забывать о безопасности, средствах СИЗ и быть острожными в поездках за границу. 

Ранее мы писали, что новая партия вакцины от коронавируса поступит в Петербург 1 февраля.

Фото: Piter.TV

Теги: евгений шляхто, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Минус
Anna22061
Сегодня 0:33

Мне кажется что еще рано делать такие выводы  ведь по моему мнению опасно так быстро попускать меры предосторожности. .Сейчас но чуточку дадут попуск и все люди снова также будут создавать толкучки. .Я думаю ещё очень рано спешить с выводами ..Ведь под опасностю тысячи людей. .Столько времени прошло уже целый год а луче нету ..

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