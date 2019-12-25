Шляхто спрогнозировал победу Петербурга над коронавирусом

По мнению академика пандемия отступит в марте.

В пятницу, 29 января, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто предположил, когда именно город может справиться с пандемией. Об этом сообщили "Невские Новости".

Шляхто уверен, что пандемия отступит к марту, тогда можно будет снять все ограничения.

Мы справились со сложной ситуацией. К середине января она стабилизировалась, в конце месяца улучшилась заметил академик.

Шляхто также уточнил, что нужно возвращаться к привычной жизни, но не забывать о безопасности, средствах СИЗ и быть острожными в поездках за границу.

Ранее мы писали, что новая партия вакцины от коронавируса поступит в Петербург 1 февраля.

Фото: Piter.TV