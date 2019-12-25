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Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Петербург 1 февраля
Вчера, 22:42
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smirenny

Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Петербург 1 февраля

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Через неделю петербуржцы могут прививаться без опасений, что вакцина закончится.

В пятницу, 29 января, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что город ожидает очередную поставку вакцины.

По словам чиновника, количество вакцины на данный момент позволяет заявить, что четыре-пять дней люди могут прививаться без опасений, что вакцина закончится. После Петербург может рассчитывать на новую поставку: "непрерывность этого процесса для жителей будет сохранена". 

Ранее мы писали, что вакцинацию от коронавируса прошли более 55 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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