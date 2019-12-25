Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Петербург 1 февраля

Через неделю петербуржцы могут прививаться без опасений, что вакцина закончится.

В пятницу, 29 января, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что город ожидает очередную поставку вакцины.

По словам чиновника, количество вакцины на данный момент позволяет заявить, что четыре-пять дней люди могут прививаться без опасений, что вакцина закончится. После Петербург может рассчитывать на новую поставку: "непрерывность этого процесса для жителей будет сохранена".

Ранее мы писали, что вакцинацию от коронавируса прошли более 55 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.TV