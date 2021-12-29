Петербуржцы смогут узнавать подробную информацию о выданных разрешениях на строительство

Информация станет доступна с 22 февраля.

Госстройнадзор Петербурга доработал электронный реестр разрешений на строительство на официальном сайте, после чего копии документов стали доступны для пользователей интернет-ресурса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Найти реестр можно в разделе "Для граждан". Если ранее гражданам была доступна только общая информация о дате выдачи, сроке действия, компании, адресе и наименовании объекта, то теперь можно узнать более расширенную информацию, скачав документ.

Мы решили модернизировать реестры выданных разрешений в связи с запросами пользователей нашего сайта. Это граждане, которые рассматривают перспективу покупки недвижимости, журналисты, представители риэлторских агентств и других организаций, которые работают на строительном рынке и рынке недвижимости. Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора.

В планах просмотр разрешений на ввод объектов в эксплуатацию будет доступен с 22 февраля.

Фото: Piter.tv