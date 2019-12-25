Смольный подготовил проект постановления об осеннем призыве

Районным администрациям поручено оказывать помощь призывным комиссиям, обеспечить их медицинским оборудованием и организовать медицинские осмотры в городских поликлиниках и больницах.

Власти Петербурга разработали проект постановления, касающийся осеннего призыва граждан на военную службу. Процесс набора новобранцев начнется в октябре.

Согласно документу, призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Проект постановления находится на стадии антикоррупционной экспертизы. Районным администрациям поручено оказывать помощь призывным комиссиям, обеспечить их медицинским оборудованием и организовать медицинские осмотры в городских поликлиниках и больницах.

Также планируется создание временного сборного пункта и проведение торжественных проводов призывников. Два комитета должны заниматься воспитательной и культурно-массовой работой с призывниками. Комитет по молодежной политике и комитет по культуре должны организовать культурно-массовую работу с призывниками. Контроль за выполнением всех пунктов, указанных в постановлении, возложен на вице-губернатора Валерия Москаленко.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года в России был принят закон о цифровых повестках и Едином реестре военнообязанных. Цифровые повестки были приравнены к бумажным. Однако в ходе осеннего призыва основным способом оповещения призывников останутся бумажные повестки. Электронные повестки также будут использоваться военкоматами.

Фото: Piter.TV