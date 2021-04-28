Смольный планирует отдать местным дизайнерам площадки покинувших Россию брендов одежды

Некоторые ТЦ уже начали предоставлять площади для размещения коллекций локальным брендам.

В Смольном планируют помочь торговым центрам с заменой площадей, которые оставили западные бренды. Их хотят отдать местным брендам. Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

По словам Соловейчика, Петербург является "исторической колыбелью лёгкой промышленности". Некоторые ТЦ уже начали предоставлять площади для размещения коллекций локальным брендам. Смольный планирует стать "катализатором" этих процессов.

Этот подход планируется поставить на "системные рельсы". В частности, Смольный уже собрал перечень освободившихся помещений в ТЦ и составил список дизайнеров, которые претендуют на эти площади.

Ранее мы писали, что Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito закрылись в России.

Фото: Piter.tv

