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Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito закрылись в России
Сегодня, 21:24
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Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito закрылись в России

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Сегодня закрылся последний магазин.

Во вторник вечером, 29 марта, польский ритейлер и производитель одежды LPP Group закрыл магазины в России. В группу входят такие бренды, как Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.

Как рассказали в пресс-службе компании, они завершили все необходимые шаги для закрытия магазинов в России и сегодня был закрыт последний из них. Ранее компания прекратила поставку товаров в Россию, а также все инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи. 

Напомним, что сеть продаж LPP состоит из более чем 2000 магазинов, которые располагаются в 26 странах. В общей сложности в компании работает около 27 тысяч человек.

Ранее сеть OBI опровергла возобновление работы в Петербурге и России. В сообщении подчеркнули, что магазины "останутся закрытыми на долгосрочную перспективу". 

Фото: Piter.tv

Теги: cropp, house, mohito, reserved, sinsay
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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