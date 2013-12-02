Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito закрылись в России

Сегодня закрылся последний магазин.

Во вторник вечером, 29 марта, польский ритейлер и производитель одежды LPP Group закрыл магазины в России. В группу входят такие бренды, как Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.

Как рассказали в пресс-службе компании, они завершили все необходимые шаги для закрытия магазинов в России и сегодня был закрыт последний из них. Ранее компания прекратила поставку товаров в Россию, а также все инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

Напомним, что сеть продаж LPP состоит из более чем 2000 магазинов, которые располагаются в 26 странах. В общей сложности в компании работает около 27 тысяч человек.

Ранее сеть OBI опровергла возобновление работы в Петербурге и России. В сообщении подчеркнули, что магазины "останутся закрытыми на долгосрочную перспективу".

Фото: Piter.tv