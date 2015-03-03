На выходных откроются магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay

Польская компания LPP приняла решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму.

Стало известно, что польская компания LPP приняла решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. В польскую компанию входят бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе компании.

Так, покупатель не сможет использовать товарные знаки и бренды, принадлежащие LPP, но получит возможность продать все товары, которые есть у российского подразделения компании. В ближайшие выходные планируется открытие магазинов.

Напомним, что сеть продаж состоит из более чем 2000 магазинов в 26 странах. В компании работает около 27 тысяч человек.

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