В текущем году в Петербурге отремонтировали 230 км труб.

В пятницу, 27 сентября, стало известно о том, что Смольный планирует направить 3 млрд рублей на ремонт теплосетей. Об этом градоначальник рассказал в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

По словам Беглова, в текущем году в Петербурге отремонтировали 230 км труб.

На 2020 год планируем выделить дополнительно 3 млрд рублей и планируем еще на 30 км увеличивать объемы по сравнению с 2019 годом, реконструировать около 260 км сетей. Нам нужно доходить до 300 км, чтобы двигаться вперед отметил он

Также градоначальник заявил, что в 2019 году Смольный намерен проложить в общей сложности 1,6 тыс. км сетей инженерно-технического обеспечения.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов рассказал о схеме финансирования Широтной магистрали скоростного движения.

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