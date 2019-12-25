До 30 июня этого года в Петербурге не станут отключать тепло на предприятиях.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что Смольный отказался отключать предприятия от теплоэнергии за долги. Об этом сообщают в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

В аппарате заявили, что до 30 июня в Петербурге не станут отключать тепло на предприятиях. При этом Теплоснабжающим компаниям рекомендовали не начислять пени за несвоевременную оплату.

При этом все предприятия Петербурга должны погасить все долги с 1 июля по 30 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге больницу № 14 наказали штрафом за нарушения эпидемиологических норм.

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