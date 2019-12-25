В Петербурге больницу № 14 наказали штрафом за нарушения эпидемиологических норм

Больница оштрафована на 100 тысяч рублей.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что петербургскую городскую больницу № 14 наказали штрафом за нарушения эпидемиологических норм. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Как оказалось, в медучреждении своевременно не сообщили в Центр гигиены и эпидемиологии Петербурге о пациенте с внутрибольничной пневмонией. Более того, в больнице не учли контакты заболевшего с остальными. Известно, что заболевший контактировал с двумя пациентами — Ф. и А. Отмечается, что после смерти больного, пациента Ф. выписали в ПНИ № 9.

Представитель больницы заявил, что выявленные нарушения не соответствуют действительности. Однако суд наказал медучреждение на 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались шесть женщин и трое мужчин.

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