Опубликован график работы пунктов вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники

Пункты начнут работу со второго января.

Во вторник, 29 декабря, чиновники Смольного опубликовали график работы пунктов вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники.

Пукты начнут работу со второго января, а вот прием горожан начнется с 7 января. В остальные дни пункты будут открыты. В городской администрации отметили, что период праздников в силу отсутствия большого количества посетителей наиболее безопасен для вакцинирования населения старше 60 лет с диагнозом сахарный диабет.

Получить вакцину можно через запись в районной поликлинике. В Петербург поступило 15100 доз вакцины.

Ранее мы писали, что для больных коронавирусом петербуржцев развернут койки в 422-м военном госпитале Минобороны РФ.

Фото: Piter.TV