Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров на этой неделе

Комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно опасных участках во всех районах города. Места расположения радаров меняют каждую неделю.

В понедельник, 22 ноября, комитет по информатизации и связи опубликовал список адресов работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на этой неделе.

Список поделили на 40 блоков. Комплексы устанавливают в каждом районе города на разных улицах еженедельно, места их установки выбирает региональное управление ГИБДД.

Список публикуют в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в социальных сетях. Полученную комплексом информацию передают в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП). Далее информацию обрабатывают инспекторы и выписывают постановление.

На этой неделе радары будут установлены на Витебском проспекте, Таллинском шоссе, Парашютной улице, на улицах в Петергофе и Сестрорецке, а также на других магистралях.

Фото: Piter.tv