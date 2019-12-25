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Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров на этой неделе
Сегодня, 13:50
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Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров на этой неделе

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Комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно опасных участках во всех районах города. Места расположения радаров меняют каждую неделю.

В понедельник, 22 ноября, комитет по информатизации и связи опубликовал список адресов работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на этой неделе. 

Список поделили на 40 блоков. Комплексы устанавливают в каждом районе города на разных улицах еженедельно, места их установки выбирает региональное управление ГИБДД.

Список публикуют в открытом доступе  на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в социальных сетях. Полученную комплексом информацию передают в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП). Далее информацию обрабатывают инспекторы и выписывают постановление. 

На этой неделе радары будут установлены на Витебском проспекте, Таллинском шоссе, Парашютной улице, на улицах в Петергофе и Сестрорецке, а также на других магистралях.

Фото: Piter.tv

Теги: передвижные фоторадары, петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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