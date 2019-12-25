Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров на этой неделе

В понедельник, 22 ноября, комитет по информатизации и связи опубликовал список адресов работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на этой неделе.
Список поделили на 40 блоков. Комплексы устанавливают в каждом районе города на разных улицах еженедельно, места их установки выбирает региональное управление ГИБДД.
Список публикуют в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в социальных сетях. Полученную комплексом информацию передают в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП). Далее информацию обрабатывают инспекторы и выписывают постановление.
На этой неделе радары будут установлены на Витебском проспекте, Таллинском шоссе, Парашютной улице, на улицах в Петергофе и Сестрорецке, а также на других магистралях.
Фото: Piter.tv
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