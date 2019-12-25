  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный начал продление сроков аренды земельных участков
Сегодня, 15:59
183
nadezhda_sib

Смольный начал продление сроков аренды земельных участков

0 0

Продлить договор можно даже в том случае, если есть задолженность.

С сегодняшнего дня, 22 сентября, в Петербурге принимают заявки на продление договоров аренды, которые были заключены до 13 марта 2020. Этим занимается подведомственное городскому комитету имущественных отношений ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга".

Речь идет о тех договорах, которые были заключены до даты введения режима повышенной готовности в Петербурге.

Срок действия договора будет продлен даже в случае того, если у арендатора есть долги по аренде. Однако обязательным условием является отсутствие на момент обращение у арендатора выявленных или неустраненных нарушений закона России за использованием земли.

Фото: Piter.TV

Теги: аренда, имущественные отношения, участок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии