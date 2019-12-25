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Смольный начал формировать бюджет на 2021 год
Сегодня, 15:01
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nadezhda_sib

Смольный начал формировать бюджет на 2021 год

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Окончательное решение будет принято в октябре.

В городском комитете финансов началось обсуждение распределения бюджетных ресурсов на 2021-2023 годы. До 28 августа ведомство проведет более 60 совещаний, сообщили в Смольном.

Встречи с распорядителями бюджетных ресурсов начались с 17 августа. В обсуждениях принимают участие вице-губернатор Эдуард Батанов и председатель комитета Алексей Корабельников. Основная задача ― оставить только те расходы, которые дадут наилучший результат с точки зрения достижения целей социального-экономического развития города. 

На следующем этапе пройдут "нулевые чтения" бюджета в профильном комитете Законодательного собрания, а в октябре проект закона внесут на рассмотрение правительства города. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный выделит 3 миллиона рублей на молодежные проекты. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: бюджет, финансы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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