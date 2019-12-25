КРТИ ищет подрядчиков для ремонта двух улиц

Обновить предстоит набережную Зимней канавки и 8-й Верхний переулок.

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры ищет подрядчиков для работ на набережной Зимней канавки и 8-го Верхнего переулка. Как сообщили в пресс-службе комитета 6 июля, итоги конкурсных процедур на разработку проекта капремонта улиц уже подведены.

Документацию по работам на набережной канавки подготовит ООО "СБ-Системс", границы работ установят по результатам комиссионного обследования. Подрядчику нужно будет согласовать планировочные решения с комитетом по градостроительству и архитектуре и с комитетом по охране памятников. Стоимость работ оценивается в 2,75 млн рублей, завершить проектирование компании предстоит в грядущем ноябре. Отмечается, что документацией для 8-го Верхнего переулка займется ООО "Проект-Сервис", на участке нужно отремонтировать проезжую часть и тротуары, обустроить остановки, устроить инженерные сети, водоотвод и наружное освещение. Работы обойдутся в 4,4 млн рублей, спроектировать их нужно до мая 2021 года.

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Фото: Piter.TV