Смольный ищет подрядчика для изысканий нового участка коричневой ветки

Строительство коричневой линии метро от Каретной до Суворовской начнут готовить.

Проектом предусмотрено строительство станции "Каретная" с пересадкой на "Обводный канал", станции "Лиговский проспект 2" рядом с терминалом ВСМ и станции "Знаменская" с переходами на "Маяковскую" и "Площадь Восстания". Завершающей точкой станет "Суворовская 1".

В техническом задании указано, что подрядчик должен выполнить изыскания в полном объеме для последующего проектирования и прохождения экспертиз. Срок завершения работ установлен на конец 2026 года. Начальная цена контракта составляет 144,96 млн руб.

Участок имеет стратегическое значение из-за связи с высокоскоростной магистралью Москва — Петербург. Власти ранее утвердили концепцию наземного вестибюля станции "Лиговский проспект 2", его строительство планируется на 2027–2028 годы.

Первый участок коричневой линии от "Юго-Западной" до "Путиловской" должны ввести в эксплуатацию в 2025 году. Для перегона до "Каретной" в августе был проведен тендер на возведение эскалаторных тоннелей.

Ранее сообщалось, что на будущей станции метро "Юго-Западная" смонтировали панно и эскалаторы.

Фото: metrostr.ru