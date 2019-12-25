Смольный хочет продлить заморозку "новой реновации" еще до 1 января 2025 года

Программа расселения затронет кварталы с типовыми домами 1957-1970 годов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил депутатам ЗакСа приостановить действие положений городского закона о КРТ до 1 января 2025 года. Данный нормативный акт разрешает снос хрущёвок и расселение их жителей в любой район Петербурга, включая дальние окраины.

Также 11 октября будет рассмотрен пакет инициатив о корректировке федерального законодательства в сфере КРТ.

Программа расселения затронет кварталы с типовыми домами 1957-1970 годов. Так как большинство людей пугает перспектива переезда в Колпино и Шушары, почти в каждом районе прошли собрания против закона о КРТ.

Ранее Бельский прокомментировал ситуацию с законом о КРТ. Так, споры касаются двух принципиальных для Северной столицы вопросов: это принцип включения дома в программу реновации по заявлению, а также география расселения исключительно в пределах района.

Фото: Piter.tv (архив)