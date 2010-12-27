Смольный забирает себе станции велопроката

Комитет по транспорту недоволен работой велостанций города.

Смольный планирует забрать у компании “Велогород” городские станции проката велосипедов. Также в ближайшем времени правительство Петербурга отстроит 36 км. специальных дорожек.

С 2018 года Транспортный комитет откажется от выплаты субсидий оператору велопроката. Собственность “Велогородоа” временно окажется в подчинении города, а затем будет продана на конкурсной основе. Об инициативе рассказал глава ведомства Сергей Харлашкин. По его словам, сейчас единственный оператор велопроката ведет себя безобразно и другие меры на него не действуют. После “санкций” объекты будут принадлежать нескольким фирмам, что обеспечит конкуренцию и повысит качество предоставляемых услуг. Среди проблем специалист называет открытие велостанций не в полном объеме, неподходящее чешской оборудование, которое не подходит для климата Петербурга.

На будущий год правительство выделило на нужды отрасли 215 млн. рублей. На эти деньги будут построены пять велодорожек и закуплено оборудование на 110 млн. Проектами занимаются две строительные компании. Первый путь пройдет от Крестовского острова до набережной Карповки, остальные по набережным Петроградки и Фонтанки, от Гражданского проспекта до Гренадерского моста и от проспекта Луначарского до улицы Руставелли.

Уже известно, что работы на Петроградской стороне завершены, на Фонтанке - подходят к концу.

Напомним, что “Велогород” на бесконкурсной основе получал резервные субсидии в размере 81 млн. рублей, однако позже их сократили до 68 млн.